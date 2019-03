Mounirou Ndiaye rectifie Bruno Le Maire: " La France a bien des intérêts dans le maintien du Franc CFA "

Le ministre Français des Finances a déclaré vendredi à Dakar, que les pays africains doivent prendre leurs responsabilités sur la question du franc Cfa.



Pour l'économiste Elhadj Mounirou Ndiaye, nos pays doivent saisir la balle au rebond, pour régler une bonne fois pour toutes cette question.



"Que le ministre français des Finances vienne au Sénégal et dise que c'est aux Africains de prendre leurs responsabilités, c'est normal. Car la France doit réagir par rapport à certaines accusations. Nous savons que les Allemands ne sont pas favorables à ce système du Cfa arrimé à l'euro, les Italiens aussi ont critiqué les Français d'avoir mis sur pied un système d'exploitation des Africains. Et tout ceci fait que la France réagit pour dire qu'elle n'a rien à voir avec tout cela. C'est normal. C'est une déclaration diplomatique qui vient à son heure et qui offre l'occasion aux Africains de sonner la fin de ce système là", a-t-il indiqué sur les ondes de la Rfm.



Pour Dr Elhadj Mounirou Ndiaye, sortir de cette monnaie n'est pas une question d'activisme ou d'anti franc Cfa. Mais, cela relève "du réalisme économique".



"Aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'expérience cumulée par le Sénégal dans le cadre de l'Uemoa, la Guinée, le Cap-Vert, la Gambie, le Ghana etc, ne peut pas permettre aux pays africains de générer de façon autonome une monnaie à merveille", indique-t-il. Soulignant cependant, que la France a bien des intérêts dans le maintien du Franc Cfa.