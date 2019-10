Moustapha Diakhaté: « Prions que Dieu nous préserve d’un rêve de troisième mandat venat de Macky SALL "

Moustapha Diakhaté n’est certainement pas de groupe de ceux qui tremble devant ce qu’ils veulent dire. Pendant que tout le monde hésite ou s’interroge sur la probabilité d’un potentiel troisième mandat pour le président Macky Sall, l’ancien parlementaire de dire sèchement ce qu’il en pense.



Sur la constitution sénégalaise



« Le président Macky Sall doit aller vite pour tenir les promesses qui lui ont valu un deuxième mandat. Le président Macky Sall a trouvé que la constitution avait déjà réglé le problème des mandats au Sénégal. A son arrivée, il l’a amélioré et l’a rendu plus solide. Il est dit que nul ne peut avoir deux mandats consécutifs », a rappelé Moustapha Diakhaté.



Au président Macky Sall



« Je me suis opposé à la volonté de Wade d’avoir un autre mandat, parce qu’il voulait nous imposer une monarchie. Mais avec Macky Sall, prions que Dieu nous préserve d’une volonté ou d’un rêve de troisième mandat venant lui-même…« , a clairement indiqué Moustapha Dialhaté.