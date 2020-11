« NDAR », la marque d’habillement qui vend la destination Saint-Louis

ancée en 2017 par un natif de la région de Saint-Louis , la marque NDAR s’identifie à son nom et vise à faire la promotion de toute une région. Selon Abdou Aziz DIOP, son fondateur, le succès de cette marque continue de faire son bout de chemin grâce à l’histoire de cette ville tricentenaire et riche d’histoire.



L’usage du digital a facilité le développement et la promotion de la marque NDAR dans différentes localités de la région de Saint-Louis et environ . La communication digitale et les réseaux sociaux ont favorisé sa bonne connaissance qui s’identifie à cette région.



Pour le promoteur, son seul défi « reste à donner à chaque région son identité pour que les habitants de cette localité puissent en assurer la promotion et de permettre au population de s’identifier à leur localité« .



Selon le jeune entrepreneur, cette marque développée dans toutes les régions peut participer à vendre la destination Sénégal pour mieux vulgariser le tourisme local et la promotion des collectivités locales.