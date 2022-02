NDIOUM : Cheikh Oumar ANNE prend fonction de réaffirme ses ambitions - vidéo

Après avoir remporté le scrutin municipal du 23 janvier dernier avec plus de 70 % des suffrages, Cheikh Oumar ANNE, tête de liste communale de la coalition Benno Bokk Yakaar été installé ce vendredi 11 février 2022 dans ses fonctions de maire de la Commune de Ndioum par le préfet du département de Podor Makhtar Diop. L’édile a reçu des mains de l'autorité préfectorale, l’écharpe aux couleurs nationales sous les ovations des 46 conseillers municipaux de la nouvelle mandature et des invités. Après la cérémonie d'installation, il a été procédé à l'élection des 3 adjoints au maire conformément aux dispositions de la législation." J'ai l'obligation de continuer à porter très haut le flambeau de notre terroir. J'ai eu la chance d'avoir une jeunesse instruite, intellectuelle, fière et prête à relever les défis. Il va falloir exploiter à fond toutes les chances qui se présenteront " a indiqué le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Cheikh Oumar ANNE qui rempile pour un deuxième mandat a rappelé aux conseillers que ce quinquennat a pour unique objectif d’œuvrer pour l’intérêt exclusif des populations et de la jeunesse notamment.