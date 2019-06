NÉBULEUSE PÉTROGAZ : JAMRA rejoint la Plateforme "Aar li ñu bokk" et condamne les menaces brandies contre ses initiateurs !

Le premier magistrat du pays, président du Conseil supérieur de la Magistrature et président de la République, a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire, en précisant que «le Procureur va entendre tout le monde». Le principal mise-en-cause a, quant à lui, informé qu'il va déposer plainte, dès cette semaine, «au niveau international et local contre la BBC, pour qu’elle fournisse les preuves de ses allégations». Le Procureur général, dont l'entrée en scène suscite de légitimes espoirs auprès des contribuables, sait donc parfaitement que tous les regards sont désormais tournés vers le Temple de Thémis.





Puisque donc, selon toute vraisemblance, l'unanimité est faite sur la nécessité vitale d'élucider ces présumés deals financiers, aux effluves pétrogazeuses, que l'on daigne laisser les juridictions compétentes (sénégalaises et britanniques) tirer cette affaire au clair, sans qu'aucune forme de pressions ne soit exercées sur elles, ni d'intimidations sur ceux qui sont supposés pouvoir éclairer la lanterne des enquêteurs et de l'opinion publique, donc des citoyens Sénégalais. Lesquels sont tout-à-fait fondés d'EXIGER que TOUTE LA VÉRITÉ jaillisse sur la gestion de ces ressources naturelles, qui ne sont la propriété de personne ni d'aucun clan mais un patrimoine commun pour lequel tout contribuable sénégalais a la voix au chapitre!





JAMRA et MBAÑ GACCE condamnent les menaces qui auraient été proférées à l'endroit de personnalités, qui avaient simplement daigné répondre aux demandes d'interviews de la BBC. Et souhaite que le Procureur, dont le face-à-face avec la presse est prévu ce mercredi 12 juin, sur cette controverse relative à l’attribution de nos concessions pétrolières et gazières, s'autosaisisse également sur ces intimidations antidémocratiques et inacceptables dans un État de droit !

JAMRA salue l'initiative portant création de la Plateforme "Aar li ñu bokk", pour exiger une gestion transparente et inclusive de nos ressources naturelles. Remercie l'imam Ahmadou Makhtar Kanté, dont l'engagement patriotique dans la défense des causes nationales n'est plus à démontrer, pour avoir fraternellement souhaité la bienvenue à JAMRA, dont l'adhésion à la Plateforme a été officiellement actée ce mardi 11 juin 2019.



JAMRA et l'Observatoire de veille et de défense des valeurs culturelles et religieuses, MBAÑ GACCE, invitent tous les Sénégalais, épris de Paix et de Justice, à se rendre massivement, et dans la discipline, au 1er Grand Rassemblement Pacifique de la Plateforme «Aar li ñu bokk», ce Vendredi 14 juin 2019, après la "Salaatul Jumah".



Dakar, 11 juin 2019

Les Bureaux exécutifs de

JAMRA et MBAÑ GACCE