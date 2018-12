NOEL : Une association offre des cadeaux aux enfants hospitalisés de Saint-Louis ( photos)

L’association « I HAVE A PICTURE » qui s’active autour de questions citoyennes et sociales a organisé, hier, une activité de solidarité autour du concept « Noel Pour Tous » au centre de santé ‘’hôpital Ousmane Ngom’’.



Ce fut l'occasion pour la structure de partager des moments de joie et de bonheur avec les enfants, et de faire oublier un temps le séjour à l'hôpital. La cérémonie s’est traduite par une remise de cadeaux aux enfants hospitalisés dans lesdites structures. Les enfants et leurs parents ainsi que le personnel des deux structures sanitaires ont vivement apprécié le geste.



L’assistante de la pédiatrie, Mme Dioury satisfaite de l’action a magnifié la générosité de l’équipe.



« Nous magnifions énormément cette noble initiative qui fait gage de dynamisme, de générosité et de sensibilité. Il est très important de penser à faire plaisir aux enfants en cette période de joie et de partage justifiée par le contexte du Noel. Vous avez fait le choix de faire beaucoup plus en rendant visite à ces enfants internés qui, malheureusement ne profiteront pas des arbres de Noel et autres moments de sympathie dédiés à leur épanouissement. Par cette occasion, j’en profite au nom de tout le personnel de la pédiatrie de l’Hôpital Régional de Saint-Louis, pour vous remercier et vous encourager à perpétuer cette action sociale partout où les besoins de ce genre se présentent. Aussi, ce serait un délice pour nous de nouer une collaboration allant dans ce sens, une solide collaboration qui nous permettra de développer beaucoup d’activités sociales au sein de notre structure. Je me permets de vous le dire, un peu avec le sourire aux lèvres, qu’on attend de vous, dans un futur très proche, que vous fassiez un tour au niveau de notre crèche », a-t-elle dit.



« Nous vous remercierons du fond du cœur de nous avoir permis de réaliser cette activité dont l’ultime but est de donner le sourire à nos cadets chéris internés et presque débranchés de l’ambiance de Noel’, a indiqué le coordonnateur de la structure I Have A Picture, M. Ahmed Beddy Kane.



« Ce fut pour nous une expérience humaine très riche en émotions. En aucun moment je n’arrêtais d’apprécier les sourires. En leur offrant le sourire du cadeau, ils nous offraient le cadeau du sourire. Je prie le Bon Dieu qu’il leur recouvre la santé, qu’ils puissent regagner leurs activités quotidiennes », a-t-il ajouté.