Tabaski : au-delà du sacrifice, un appel à l’unité et au partage

La fête de la Tabaski, également appelée fête du mouton, est un événement religieux majeur qui commémore la soumission du prophète Ibrahim (Abraham) à la volonté de Dieu. Selon la tradition, Ibrahim était prêt à sacrifier son fils avant que Dieu ne remplace celui-ci par un mouton, en récompense de sa foi absolue.



Comme à l’accoutumée, les fidèles musulmans, après la prière de l’Aïd, procèdent à l’abattage rituel d’un mouton pour perpétuer cet acte de foi et d’obéissance.



À Saint-Louis, certains disciples reviennent sur la portée spirituelle de cette fête tout en soulignant les divergences parfois constatées entre les différentes confréries sur la date ou les modalités de célébration. Ils appellent à plus d’unité entre les croyants pour faire de cette journée un véritable moment de communion, de partage et de paix.