Foirail de Rao : affluence de moutons, inquiétude des vendeurs

Le foirail de Rao affiche une très bonne disponibilité en moutons à l’approche de la Tabaski. Plus de 15 500 têtes y sont actuellement recensées, selon les autorités locales.



Les vendeurs, qui proposent leurs bêtes à des prix jugés accessibles, attendent toujours l’arrivée en masse des acheteurs, qui se font encore discrets malgré l’abondance de l’offre.



Venus de diverses localités du Sénégal et de la sous-région, les éleveurs saluent le dispositif sécuritaire mis en place, ainsi que la disponibilité de l’eau et de l’électricité sur le site.



Cependant, plusieurs d’entre eux déplorent les cas récurrents de vols de bétail, ainsi que le manque d’accompagnement des autorités, notamment en ce qui concerne la cherté de l’aliment de bétail, un frein majeur à la rentabilité de leur activité.