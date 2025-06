L’art des forgerons de Saint-Louis au service de la grillade de la Tabaski

À deux jours de la fête de la Tabaski, les préparatifs battent leur plein. Parmi les éléments incontournables de cette célébration : le matériel de cuisine, indispensable pour les grillades et festins familiaux.



Au marché Ndar, les forgerons s’activent depuis plusieurs mois à fabriquer fours, grillages, fourneaux et autres ustensiles métalliques. Ce moment de l’année constitue pour eux une vitrine de leur savoir-faire artisanal, transmis de génération en génération.



Mais cette année, la conjoncture économique complique la donne. Les forgerons ressentent fortement les effets de la vie chère : les clients se font plus rares, les commandes ont diminué, et beaucoup d’artisans ont dû réduire leur production.



Malgré ces difficultés, ces maîtres du feu et du fer continuent d’apporter leur touche unique à l’ambiance de la Tabaski, contribuant à leur manière à la richesse de cette fête ancrée dans la tradition.