NOMINATION : Un poulain de Mansour FAYE à la tête du CROUS

Jusqu’ici secrétaire général de Délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale (DGPSN), Papa Ibrahima FAYE surnommé « PIF » a été bombardé, samedi, directeur du Centre Régional des Œuvres Universitaires de Saint-Louis (CROUS) en remplacement d’Ibrahima DIAO. Ce dernier paie, avec son collègue recteur Baydallaye KANE, les frais des violents affrontements qui ont éclaté entre étudiants et gendarmes causant la mort de Mouhamadou Fallou SENE.Pour rappel,juste après de départ Mansour FAYE de cette direction qu’il pilotait. Le beau frère du président la République était alors promu ministre de l’Hydraulique et l’Assainissement, le 07 juillet 2014. Au Crous, un responsable politique de l’Alliance Pour la République (mandataire à Fass-NGOM) a été ainsi défenestré au profit d’un autre particulièrement proche de Mansour FAYE, le coordonnateur départemental de la mouvance présidentielle et maire de Saint-Louis.Notons en outre que Papa Ibrahima FAYE, ancien étudiant de l’UGB, est le coordonnateur de la. Il est le responsable de l’APR pour la zone de Diaminar, Eaux-Claires, Léona et Médina course.Choix de rupture, souci d’alternance ou simple maintien d’un système de gestion controversé ? L’avenir nous édifiera.