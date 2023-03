« NU DEM NDAR » : trois jours d'exposition du charme attractif de la majestueuse "Venise africaine"

Voici le programme

Dans le cadre de la diversification et de la promotion de l’offre touristique nationale, le Ministère du Tourisme et des Loisirs a engagé plusieurs actions qui s’inscrivent dans un élan de mise en valeur des produits et sites touristiques.Ainsi, dans sa mission d’animation et de promotion des pôles touristiques, la Direction de la Promotion touristique, en phase avec la stratégie de relance et de développement du secteur, organise un Programme de Marketing de proximité « Nu Dem Ndar», les 17, 18 et 19 mars 2023.

Vendredi 17 Mars 2023:

• Départ de la délégation avec 60 personnes composées de collaborateurs du Ministère du Tourisme et des Loisirs, des influenceurs, des équipes de communication;

• Organisation d’un atelier avec le SRT et les populations locales sur le thème : Développement touristique de Saint-Louis;

• Diner et nuitée aux hébergements respectifs.

Samedi 18 mars 2023 (Journée de la Téranga Ndar )

• Randonnée photo Vidéo avec les influenceurs et visite du circuit (parc des oiseaux de Djoudi. parc de Gueumbeul)

• Balade en barque sur le fleuve Sénégal pour visiter l’ile aux oiseaux de la langue de barbarie ou il y a une forte concentration de la famille des sternes

• Lancement concours culinaire « Ceebu Jeen » avec un prix Ceebu Jeen.

• Remise de Prix « Ceebu Jeen »

• Concert acoustique animé par Carlou D, Elzo Jamdong. Abdou Guitté Seck et Tex l’eau

– Dimanche 19 Mars 2023

• Régates à l’honneur de cette tournée avec la présence des autorités du tourisme:

Hommage à Feu Golbert DIAGNE et à Marie Madeleine Marie DIALLO.

• Takusanu Ndar par un tour de la ville en calèche avec la procession des Singares à travers les rues et la danse des faux lions (Simb);

• Cérémonie de clôture avec le Ministre et départ pour Dakar.