Naufrage des jeunes migrants : Idrissa SECK brise le silence

Nous avons appris avec émoi la disparition de nombreux jeunes candidats à la périlleuse aventure du "Barça ou barsakh", suite à l'explosion de leur embarcation en haute mer; nous présentons nos sincères condoléances aux familles et proches endeuillés.



La recrudescence de l'émigration clandestine par voie maritime est un drame social qui nous péoccupe au plus haut point.



Nous invitons l'État à plus d'accompagnement de la jeunesse afin que celle-ci se rende compte qu'elle peut bien réussir chez elle et que l'avenir qu'elle doit construire se trouve ici, en Afrique.



Idrissa Seck

Président du parti Rewmi