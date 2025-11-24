Tourisme de luxe : un projet hôtelier de 100 millions d’euros en gestation à Saint-Louis

Un complexe hôtelier quatre étoiles, baptisé ONOMO ALLURE Saint-Louis, est en développement avec un investissement annoncé de 65 milliards de FCFA (environ 100 millions d’euros), ont indiqué ses promoteurs.





Porté par Fortunes Capital SA, en partenariat avec le Groupe ONOMO, le Cabinet ATEPA et Synequanone & Partners, ce projet s’inscrit dans une stratégie de valorisation territoriale et de promotion d’un tourisme durable à forte valeur ajoutée. Il cible une clientèle haut de gamme en combinant hébergement balnéaire, services d’affaires et confort environnemental.





Le complexe prévoit l’intégration de technologies éco-responsables pour réduire la consommation d’énergie et d’eau, avec un recours aux énergies renouvelables. Il devrait générer 1 000 emplois directs et 3 000 emplois indirects, selon Fortunes Capital SA.





Le site comprendra notamment des villas haut standing, des résidences modernes, un centre d’affaires, des espaces de coworking, un centre commercial et des salles de conférence. L’ensemble sera conçu pour respecter l’écosystème naturel de la région, notamment les zones inondables.





L’architecture, confiée à Jérôme Michelangeli, s’inspire de l’identité locale et mise sur un design « African chic », associant artisanat et lignes contemporaines, avec l’utilisation de matériaux biomorphiques.





Le projet s’inscrit dans une dynamique urbaine plus large visant à faire de Saint-Louis un pôle économique régional, porté par le développement du secteur pétrolier et les infrastructures associées. Son ouverture est prévue à l’horizon 2027.



MS/NDARINFO



