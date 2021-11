Ndar Toute : Cheikh Samba SENE invite la jeunesse à bannir la migration clandestine – vidéo

Le responsable de l’Alliance pour la République (APR) a été accueilli, hier, par des groupements de femmes de NDAR TOUTE, déterminées à l’accompagner. Cheikh Samba SENE s’est réjoui de l’initiative de ces dames en réaffirmant sa volonté de les accompagner dans leurs activités génératrices de revenues. Il a saisi l’occasion pour sensibiliser les jeunes du quartier sur les méfaits de la migration clandestine. Pour rappel, cette partie de la Langue de Barbarie a été durement touchée par ce phénomène. Des jeunes ont péri en tant la périlleuse aventure. « Je vous conseille de rester et de réussir, ici. Croyez en vous-mêmes et à vos capacités. Vous pouvez réussir au Sénégal. Plusieurs initiatives ont été prises par le président Macky SALL pour créer et renforcer l’épanouissement des jeunes », a-t-il dit en marge de la mobilisation. En plus de se déclarer parrain de l’Asc, Serigne SENE annonce l’octroi d’une enveloppe permettant à ces derniers de mener leurs projets. Une rencontre sera organisée dans ce sens, a-t-il promis. Dans sa politique de maillage de la Langue de Barbarie en vue d’accorder la victoire au maire Mansour FAYE, Cheikh Samba SENE a invité les forces vives à la cohésion « pour l’intérêt de la ville ».