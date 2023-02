Ndongo NDIAYE démissionne de la présidence et l'APR

Je voudrais informer les sénégalaises et les sénégalais, qu'à compter de ce jour, 21 février 2023, j'ai démissionné du Cabinet de Son Excellence, Macky Sall, Président de la République du Sénégal, en ma qualité de Conseiller spécial chargé de la jeunesse et du sport, et de l' Alliance pour la République(APR), en tant que militant depuis 2008, pour convenance personnelle. Je tiens à remercier, encore une fois, le Président Macky Sall, Président de la République et Président de l'APR, et lui exprimer ma gratitude pour la confiance maintes fois renouvelée et le soutien qu'il m' a apporté durant toutes ces années de compagnonnage. Je reste entièrement engagé au service de mon pays, le Sénégal, pour un avenir de paix et de prospérité.

Ndongo Ndiaye.