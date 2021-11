" Ne pas avoir peur de la plume, de l’écran et de la souris … ", conseille Amadou Alpha SY aux jeunes écrivains de Saint-Louis – vidéo

La 29e édition de l’écrivain africain a été célébrée samedi à Saint-Louis par une communion interactive sur les enjeux du livre et de la lecture. Cette année, une large tribune offerte à des jeunes talents de la ville pour qu’ils s’adressent au public et partager leurs expériences. Il s’agit notamment d’une romancière et deux essayistes. Amadou Alpha SY, administrateur de la Saint-Louisienne de la culture et de la recherche a insisté sur la nécessité pour la nouvelle génération de créateurs d’affronter sa peur, en rappelant que la critique est inhérente à la production littéraire. « Il ne faut pas avoir peur de la plume, de l’écran et de la souris. Il faut oser. Rien est facile … », a-t-il dit. Le professeur SY s’est réjoui des prix remportés par les travaux de Boubacar Boris DIOP et de Mbougar SARR en invitant à renforcer la promotion et§ la vulgarisation de ce pan de la culture.