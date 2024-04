Nécrologie : Décès de Mbaye Sidy Mbaye, journaliste

Le monde de la presse est en deuil ! En effet, on vient d’apprendre le rappel à Dieu de Mbaye Sidy Mbaye. Ce doyen de la Presse sénégalaise a été rédacteur-en chef de la Rts, ancien Directeur de Walf Fm. Le décès du journaliste Mbaye Sidy Mbaye est annoncé dans la nuit du samedi.



Le journaliste Madiambal Diagne qui a donné l’information, Mbaye Sidy Mbaye a eu à occuper le poste de Président de la Section sénégalaise de l’UPF.



Ce dernier était professeur de journalisme au Centre d’études des sciences et techniques de l’information (Cesti). Il y enseignait l’Ethique et Déontologie.