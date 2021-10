Nécrologie : Décès de l'artiste Saint-Louisien Keïta Le Blanc

C'est avec émoi et tristesse que nous apprenons la disparition du sculpteur, photographe et peintre Maguette dit Keïta Le Blanc. Décès survenu dans la nuit du samedi au dimanche 31 octobre des suites d'une maladie. Pour rappel, il avait participé à la dernière éditions des Itinéraires artistiques de Saint-Louis à coté de son ami, le doyen Adama SYLLA.



Son enterrement est prévu ce soir vers 16 heures aux cimetières de Marmiyal. En cette douloureuse circonstance, NdarINFO présente ses condoléances à son fils El Hadj KEITA, à sa famille et à tous les artistes de la ville.