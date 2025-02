Nécrologie : décès de Boubacar Diallo, ancien footballeur et père d’El Hadji Diouf

Le football sénégalais est en deuil. Boubacar Diallo, père de l’ancien international El Hadji Ousseynou Diouf, n’est plus.



Ancien joueur talentueux, il a marqué son époque sous les couleurs du Santos de Louga, du Brack de Saint-Louis et du Ndiambour, avant de poursuivre sa carrière à l’étranger, notamment à Caen en France et à Belenenses au Portugal.



Nous présentons nos ses sincères condoléances à la éplorée du défunt et au monde du football sénégalais.