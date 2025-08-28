Connectez-vous
Neuf blessés dans une nouvelle collision sur l’axe Rao–Gandon (photos)

Jeudi 28 Août 2025

Un accident de la circulation s’est produit ce matin sur la RN2, entre Rao et Gandon, impliquant un véhicule de transport en commun et un camion. Le choc a fait neuf blessés, dont cinq dans un état grave. Les victimes ont été évacuées vers l’hôpital régional de Saint-Louis.

Le minibus, renversé au bord de la chaussée et fortement endommagé, illustre la violence de l’impact.

Cet accident vient s’ajouter à une série de collisions enregistrées durant le mois d’août sur ce même axe, devenu l’un des plus accidentogènes.

NDARINFO
 




