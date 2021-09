New-York : Farba Ngom et Gaston sortent une manne financière pour offrir un accueil populaire à Macky

La grande mobilisation de Macky Sall à New York n’est que trompe-l’œil. Selon des sources du journal Le Témoin et de Les Echos, le griot attitré de Macky Sall, Farba Ngom, avait balisé le terrain avant l’arrivée du président. Ayant devancé le chef de l’Etat, il a tout entrepris pour lui éviter un accueil impopulaire. Et c’était pour sortir la grosse fortune.





Il a remis 7 millions à chaque groupe halpulaar venu de Washington, Kentucky, Philadelphie, Atlanta et New York. Ces « militants » ont été convoyés en avions et bus avec, pour chaque militant, 250 dollars (120. 000 Cfa). Farba Ngom a également payé la communauté de New York pour barrer la route à toute manifestation hostile. Le retour du Chef de l’Etat est prévu le 25 septembre.