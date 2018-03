Niveau des élèves: Saint-Louis est en-deça de la moyenne nationale, selon Abdou Salam FALL, coordonnateur de Jàngandoo.

Le coordonnateur du Barométre de l'éducation Jàngandoo, Abdou Salam Fall, a affirmé, mercredi, que les élèves de la région de Saint-Louis accusent un retard par rapport au niveau national et affichent un résultat de réussite de 15% au test de mathématique de lecture et de culture générale, là où le niveau national est à 18%.

Il s'exprimait à l'occasion d'une rencontre de partage sur ces résultats 2014 avec les acteurs de l'éducation en vue de trouver les moyens d'améliorer la qualité des enseignements.



''Sur l'ensemble du Sénégal, 18% ont réussi au test de mathématique, lecture. Et si on compare aux résultat à Saint-Louis, la région est en-deça avec 15 %'', a dit M. FAll.



Selon cette enquête, la performance des enfants en résolution de problèmes reste assez faible, soit un taux de réussite de 19% comparativement à celle en addition (55,7) et soustraction (49,8), révèle le baromètre 2014 de la qualité des apprentissages des enfants au Sénégal.



Pour la lecture également, les enfants éprouvent des difficultés et les taux de réussite diminuent suivant la progressivité dans l’épreuve, indique cette enquête.



Les enfants réussissent plus en lecture de sons, soit un taux de réussite de 71,2%, tandis que la lecture compréhension enregistre moins de performance de réussite de 27,2%, continue ce document qui mentionne cette tendance nationale.



Jàngandoo propose pour corrige ces résultats peu reluisants des outils didactiques comme des guide de lecture pour élever le niveau des élèves attirés plus par les nouvelles technologies. Ainsi, il a été proposé de les utiliser pour faciliter la compréhension de certains concepts éducatifs.



Les pédagogues proposent aussi l’implication de l’entourage des élèves pour les inciter à mieux travailler en améliorant l’accompagnement au niveau des ménages et de la communauté d’une manière générale.



Les groupes organisés, les enseignants à la retraite, les anciens élèves doivent tous être mis à contribution pour relever le niveau des élèves.



