Noël : la Socas joint l'utile à l'agréable

L'amicale des femmes travailleuses de la Société des Conserves Alimentaires du Sénégal (Socas) clôture l'année en beauté autour d'une communion festive et conviviale dédiée aux enfants des travailleurs. À cette occasion, des lots de cadeaux ont été offerts aux enfants. En marge de l'ambiance solennelle et rythmée, des messages forts de persévérance et de culte de l'excellence éducative ont été adressés aux mômes. Retour en vidéo sur la portée de l'événement, une première dans la vallée.