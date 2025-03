Nomination : ​El Hadji Sader Top nouveau directeur de l'hôpital de Saint-Louis

El Hadji Sader Top a été nommé directeur du Centre hospitalier régional (CHR) de Saint-Louis, succédant au Dr El Hadji Maguette Seck. La mesure a été annoncé en marge du conseil des ministres de ce mercredi 12 mars 2025. Médecin diplômé d’un doctorat en médecine et détenteur d’un MBA en économie de la santé, il apporte avec lui une expertise précieuse dans le domaine de la gestion hospitalière et des soins de santé.



Avant cette nomination, El Hadji Sader Top occupait le poste de coordonnateur des urgences au Centre hospitalier régional de Kaffrine, où il a joué un rôle clé dans l’organisation et la gestion des services d’urgence.



Son parcours alliant compétences médicales et connaissances en économie de la santé le positionne comme un atout majeur pour le CHR de Saint-Louis, un établissement crucial pour la prise en charge médicale dans la région nord du Sénégal.



NDARINFO.COM