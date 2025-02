Non Hamidou Anne, le patriotisme n'est pas le fascisme ! Par Benoit SENE

Mon cher Hamidou,

Le respect et l’admiration que je te porte m’obligent à sortir de ma réserve longtemps observée face à tes critiques virulentes à l’endroit des responsables du parti « PASTEF les patriotes », aussi bien lorsqu’ils étaient dans l’opposition que maintenant qu’ils ont démocratiquement accédé au pouvoir par la volonté souveraine d’un peuple non moins averti que toi.

C’est inadmissible de ta part de traiter le parti PASTEF, ses soutiens et la majorité des sénégalais qui leur ont fait confiance de fascistes. C’est un manque de respect notoire. Une accusation grave et injuste. Une insulte injustifiable. Même en temps de guerre, on n’insulte pas un peuple.



Non Hamidou, le patriotisme n’est pas le fascisme !



Nous avons choisi d’être patriotes avant d’être simplement républicains, car le patriotisme englobe les valeurs républicaines et les renforce. Il résonne avec plus de force, surtout après que le régime sortant a trahi ces principes à travers des pratiques indignes d’une véritable démocratie fondée sur la liberté, la justice et l’équité.



Le peuple a fait le choix de s’engager dans la voie du patriotisme suite à l’invite retentissante du leader charismatique Ousmane Sonko qui, avec son gouvernement, exécute la politique de la nation telle que définie par le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, sous le sceau de l’éthique, de la transparence et de la redevabilité. Le triptyque wolof Jubb, Jubbal, Jubbanti en est une éloquente illustration.



Le patriotisme, en tant qu'attachement à sa patrie et engagement pour son développement, ne doit pas être confondu avec le fascisme, qui est une idéologie autoritaire et oppressive. C’est trop facile de coller l’étiquette fasciste à ses adversaires politiques pour la bonne et simple raison de vouloir les disqualifier sans arguments valables. Le fascisme a disparu depuis 1945 à la fin de la deuxième guerre mondiale. L’idéologie fasciste n’a plus sa place dans notre monde actuel résolument tourné vers le progrès. L’époque de Mussolini est révolue !



Au Sénégal, nous assistons plutôt à un renouveau de l’engagement citoyen, illustré par des initiatives telles que les vacances agricoles patriotiques, entre autres, qui visent à renforcer l’autosuffisance alimentaire et à encourager les jeunes à contribuer activement au développement du pays. Qu’y a-t-il de plus noble que de se dévouer à sa patrie ?



Ce dévouement pour la nation et cette conscience citoyenne ont cruellement fait défaut à Macky Sall et à son entourage, qui, pendant 12 ans, ont dilapidé les ressources du pays et laissé une économie en grande difficulté.

Cher Hamidou, ma déception est d’autant plus grande en apprenant que tu as décidé de «marcher désormais avec fierté » aux côtés de cet homme, malgré les nombreux torts qu’il a causés à notre nation. Macky Sall a dirigé son parti et notre pays avec autoritarisme, refusant d’entendre toute critique, même venant de ses plus proches collaborateurs.

Tu l’as toi-même dénoncé dans ton hommage du 7 septembre 2021 à Alioune Badara Cissé (ABC), ce fidèle serviteur de la République que Macky Sall a méprisé en le qualifiant simplement, après son décès, de « brave compagnon », réduisant ainsi son intégrité à une simple formule creuse.



Relis ton propre texte « ABC, les trois lettres de l’insoumission », où tu exprimais ton indignation face à cette ingratitude.



Comment peux-tu aujourd’hui défendre un homme qui a renié les valeurs que tu as toujours défendues, allant jusqu’à trahir ABC, que tu respectais profondément ?

Comment peux-tu aujourd’hui soutenir un homme qui a trahi ton ami de toujours, pour qui tu éprouvais admiration et respect ?



Tu rappelais avec justesse qu’en dépit de l’adversité et de l’isolement, ABC avait porté le poids de la trahison « sans jamais ployer le genou ni se plaindre ». Nous savons tous que cette trahison a fini par lui coûter la vie.



Nous savons tous que cette trahison l’a profondément affecté jusqu’à finir par lui coûter la vie

Je te laisse méditer ces paroles de la reine Christine de Suède :

« Tout est pardonnable, excepté le mensonge, l'infidélité et la trahison. »

Et ce proverbe américain :

« La trahison ne réussit jamais, car lorsqu'elle réussit, on lui donne un autre nom. »

Avec mes amitiés,



Benoit SENE ancien Conseiller d’Alioune Badara Cissé

A la Médiature de la République.