"Nous avons ouvert les tiroirs de la morgue et nous les avons vus ...", explique Cheikh Sidate NDIAYE, porte-parole des familles des pêcheurs

Les dépouilles des pêcheurs identifiés, ajoute la source, devraient suivre dans les heures ou les jours à venir. Les corps retrouvés des pêcheurs ne sont pas dans un état de putréfaction avancé comme annoncé par certaines autorités et toutes les dépouilles peuvent être bel et bien acheminées à Guet-Ndar pour inhumation. Les corps identifiés sont ceux du capitaine de la pirogue, Mankeur Fary Sarr Diéye (né en 1982) ; Iba Koutaye Fall (né en 1986) ; Maguette Diéye (né en 1993) et du benjamin de l’embarcation, Pape Bounama Ndiaye (né en 2001).





« Ce jeudi 17 janvier 2019, lendemain de notre arrivée sur place, après la séance d’identification formelle des 4 corps sur ordinateur à partir des photos des victimes, nous nous sommes rendus à la morgue en compagnie des responsables de l’ambassade du Sénégal au Cap-Vert. Et là, contrairement à ce qu’on voulait nous faire croire, les corps ne se sont pas décomposés. Nous avons ouvert les tiroirs de la morgue et nous les avons vus. Donc, que les gens arrêtent de dire que les corps sont dans un état de décomposition avancé », a dit Cheikh Sidate Ndiaye.



Les membres de la délégation rentrent ce vendredi 18 janvier 2019 en début de soirée à bord d’un vol de Air Sénégal. Ils sont attendus vers les coups de 19h à l’Aéroport International Blaise Diagne de Diass. Les quatre (4) corps identifiés devraient suivre incessamment, conclut notre source.



Avec Boubacar Kambel DIENG