Nouveau Gouvernement : L’APR appelle à la vigilance et demande à Ousmane Sonko " de concrétiser les promesses "

Le Secrétariat National de l'Alliance Pour la République (APR) a été saisi d'une profonde tristesse ce vendredi 5 avril 2024 en apprenant le décès de l'ancien Premier ministre, Mahammad Boun Abdallah Dionne. « Le SEN présente ses condoléances émues à la famille du défunt. À la suite du Président Macky Sall, notre parti salue la mémoire d'un homme d'État accompli et militant politique aux convictions constantes », a déclaré le parti de l’opposition dans un communiqué officiel.





En ce qui concerne la vie politique actuelle, l'APR a exprimé sa reconnaissance envers le Président Macky Sall pour son rôle « majeur » dans le renforcement de la démocratie sénégalaise, le « ré affermissement » de la démocratie sénégalaise, de l'État de droit et la mise en place des fondations de l'émergence et du développement du Sénégal.



Par ailleurs, le Secrétariat Exécutif National de l'APR a félicité le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour sa victoire au premier tour des élections présidentielles. L'APR a exprimé son souhait de voir le président réussir pleinement « pour la satisfaction exclusive de la demande sociale du peuple Sénégalais »



Concernant la composition du nouveau gouvernement dirigé par le Premier Ministre Ousmane Sonko, l'APR a pris acte de sa mise en place et a exprimé ses vœux de réussite à cette nouvelle équipe. Toutefois, le Secrétariat a souligné l'importance de concrétiser les promesses faites, notamment en matière de pouvoir d'achat, d'emploi des jeunes et de transparence dans les appels à candidature pour les Directions générales.



L'APR a également tenu à rappeler au Président Bassirou Diomaye Faye « qu'il ne peut inaugurer son magistère par une violation flagrante du statut des Magistrats suite au décret voulant rapporter la nomination du Premier Président de la Cour Suprême dans les règles de droit en Conseil supérieur de la Magistrature ».



Le Secrétariat Exécutif National de l'APR a exhorté les Sénégalais à rester vigilants pour protéger les avancées réalisées depuis 2012, notamment dans le domaine du Capital humain. L'APR a enfin salué « la mobilisation exceptionnelle des populations qui ont accompagné le Président Macky Sall lors de son départ du Palais de la République, reconnaissant en lui un chef d'État exemplaire, un leader novateur et un bâtisseur exceptionnel ».