Œuvre solidaire : Don conséquent d'El Hadji Amadou NIANG à l’hôpital régional de Saint-Louis

Même péché au sommet du monde, un digne fils de NDAR n’oubliera jamais son terroir. C’est la métaphore du geste d’Amadou NIANG, entrepreneur dans l’industrie paramédical et automobile en faveur du centre hospitalier régional. Le fils de Saint-Louis a offert jeudi à la structure sanitaire un important don de consommable composé de 18 milles surblouses, 400 masques et des champs de soin.



« Cette contribution vise à soutenir notre hôpital confronté à plusieurs difficultés. Nous suivons une tradition solidaire tracée par nos généreux prédécesseurs à qui, à travers ce geste, nous rendons de vibrants hommages », a déclaré M. NIANG. Le fils de l’écrivaine Fatou NIANG « SIGA » a promis de pérenniser et de renforcer son appui au grand bonheur des patients et des populations de la ville.



Au nom du directeur de l’hôpital, Zahire FALL a magnifié l’acte, en invitant les natifs de la ville à s’inspirer du geste. Il a affirmé que le personnel médical de Saint-Louis fera bon usage du don.