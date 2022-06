OFF de la Biennale : à Saint-Louis, une exposition majestueuse au centre des Arts et de la culture africaine – vidéo

Des artistes plasticiens, des designers et des sculpteurs, venus de divers coins du pays, exposent leurs œuvres au centre des Arts et de la Culture de Saint-Louis (ex-hôtel de Tour). Au vernissage, vendredi, les créateurs se sont confrontés à un public émerveillé par la richesse et la diversité des productions. À travers cette « fête de la culture » initiée dans le cadre de la 14e édition de la biennale, la directrice Ndèye Mariéme THIAW a décliné ses objectifs de son centre et sa vocation profonde à œuvrer pour le rayonnement de l’art à Saint-Louis.