OPINION - A Saint-Louis, les ordures ont la tête dure. Par Moussa DIOP

Comme si cela ne suffisait pas, il s'y ajoute le mal vivre décrié tous les jours par une population, prise au piège, dans un environnement inadéquat et non conforme à ses us et habitudes les plus élémentaires. Je veux en venir aux ordures qui font la pluie et le "sale temps", présentement, à Ndar.



Il suffit de se promener dans les rues et ruelles, paisibles mais mal entretenues, pour se rendre compte de l'ampleur de la calamité des saletés qui envahissent, agressent et dégradent le cadre de vie Saint-Louisien.



Malgré les assauts répétés des populations et des services publics, l'on pourrait être tenté de dire que la salubrité publique a définitivement quitté la ville. Décidemment, Les ordures ont vraiment la tête dure à Saint-Louis.



Naguère centre de l'élégance et du bon goût, la plus belle ville du Sénégal perd de son lustre et souffre présentement de tous les maux et malaises de la vieillesse mal négociée.



En effet, Saint-Louis semble, jusque-là, trop dormir sur ses lauriers. Comme quoi, quand la nature est généreuse l'homme est paresseux. En réalité, il ne faut pas grand-chose pour faire de saint louis, la bien aimée, une Venise de l'Afrique.



Mais, hélas, c'est sans compter avec la race d'élus qui ronflent actuellement aux commandes.



C'est avec un cœur lourd de regret mais plein d'espoir que j'interpelle, humblement et respectueusement, tous les natifs et amoureux de Saint-Louis à un sursaut citoyen pour sauver ce qui reste de notre, capital-fierté, notre Saint-Louis.



N'attendons plus rien de ces "politiciens du dimanche". Saint-Louisiens Debout, mettons tous la main à la pâte. Que les investissements humains fassent légion pour rendre à la ville, tricentenaire, ses lettres de noblesse.



Moussa DIOP

Coordonnateur National Mouvement Sénégal Debout

www.senegaldebout.com