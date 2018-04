OPINION - S’il vous plait ! Par Mahmud SALEH

Et allez jusqu’à assigner un rôle particulier à mon frère et ami ABC dans la création de L’APR Et même du choix de son appellation. Rôle que ABC n’a jamais revendiqué, et pour cause . Lui il sait qu’elle appellation , il avait proposé.





Pour les autres , cités , il est indéniable que leurs rôles au côté du président aura été pour bcp dans la conquête du pouvoir et leurs rôles, encore, aujourd’hui, à côté du président, chaqu'un dans la posture où il est , contribue à la gouvernance du pays et à la consolidation des acquis politiques et organisationnels. Ils ne sont en rien en dehors de la décision. On feint d’oublier que la présence autour de la table du conseil des ministres, n’est pas forcément synonyme de détention de pouvoirs. Sinon, c’est méconnaître la nature des institutions du pays où seul, le président est investi des prérogatives de pouvoirs et en use , comme il veut.



Donc, évitons les confusions qui risquent d’altérer des relations excellentes que ces hommes entretiennent avec le président.



Et les milliers d’anonymes, qui eux aussi, ont dû, pour certains, perdrent beaucoup plus que ceux, plus visibles à côté du président. Sans eux , l’aventure aurait été vraisemblablement , vouée à l’échec. Ces milliers d anonymes ont par leur mobilisation, contribution, présence et affection permis au président d’être en situation de conquérir le pouvoir.

Diriez vous , que , eux , aussi sont lâché par le président. J’en douterai fort vu la confiance sans cesse , renouvelée, à chaque échéance électorale, depuis.





Et mon ami Cisse Lo , malgré les écarts qu'on lui connaît et qui relèvent de sa nature ne peut jeter son bébé. Parce que L’APR Est son bébé qu’il se doit de le défendre chaque fois-ci qu’il estime qu’il est dévié de son cours normal. Et il le fait selon son tempérament. La colère momentanée qui la habite a dû justifier ce jusqu’au-boutisme. Le connaissant bien , nous saurons l’emmener à reconsidérer cette décision.



La cohésion du noyau originel est intacte. Chacun là où il est , joue merveilleusement sa partition et permet la symbiose de la musique.



Abdou Mbow est parfaitement dans son rôle à l’assemblée. Y’a t’il honte à être vice président de l’assemblée nationale. S’est on interrogé sur ses préférences qui ont pu le conduire à choisir un destin parlementaire. Est-il déshonorant?



Le reste des amis , cités , hormis ABC, sont dans la sphère présidentielle, donc dans la décision. Chaquun y joue un rôle qui éclaire le chemin au président et l’aide à la décision et continue d’être le moteur de son appareil politique.

ABC, lui dont le rôle à côté du président durant la marche vers le pouvoir a été salué par tous a connu une situation tumultueuse dans ses relations avec lui , quelques temps après son accession au pouvoir que, eux , seuls , en connaissent les raisons. Alors , respectons leurs silences . Il est louable que le président, malgré, cette situation l’ait responsabisé. Il a dû certainement, penser à hier.



Permettez moi pour terminer d’indiquer que la dénomination de notre parti a une histoire qui ne saurait le rattacher à un homme. C’est les circonstances politiques de sa naissance et la nécessité d’une formalisation organisationnelle du combat incarné par , celui , qui allait en devenir le président en défense de la république et de ses institutions qui en sont à la base. Et non la Numérologie !



C’est pas pour entretenir une polémique avec mon frère , l’excellent Cheikh yerim, mais juste pour contribuer à une meilleure connaissance de l’histoire de notre parti et de certains de ses membres fondateurs.

Amicalement,