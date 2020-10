Octobre Rose - Docteur Abdoul Aziz Kassé: "j’ai personnellement opéré 62 hommes atteints de cancer du sein"

« Si on se base sur les chiffres qui sont donnés par le centre international de cancérologie de Lyon, il existe chaque année 10.750 (dix mille sept cent cinquante) nouveaux cas de cancer parmi lesquels les 4 (quatre) les plus fréquents sont : le cancer du sein et le cancer du col de l’utérus chez la femme, le cancer de la prostate et le cancer du foie chez l’homme",a-t-il révélé.



Cancer du sein



on ne connait que 30 % des facteurs de risque, 70 % des facteurs de risque sont méconnus. Et on pense que dans 10 % des cas il s’agit d’une hérédité. C’est à dire d’une anomalie génétique héritée des parents ou des grands-parents.



Et le reste des cancers du sein semble lié à une puberté précoce avant l’âge de 10 ans, une ménopause tardive au-delà de 50 ans ; le fait de n’avoir jamais eu d’enfants ou très peu d’enfants, de ne pas les pas avoir allaités sont autant de facteurs qui peuvent favoriser la survenue du cancer du sein. J'ai personnellement opéré 62 hommes atteints du cancer du sein", dit-il.