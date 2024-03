Opération FATT FEPP : les Linguères du PASTEF déterminées

Saint-Louis a accueilli mardi la caravane des Linguères, menée par la direction du mouvement des Femmes de Pastef (MOJIP) en collaboration avec d’autres entités et mouvements politiques. Des distributions de flyers, des visites de proximité ont rythmé la caravane conduite par Mme Maimouna DIEYE, la présidente nationale du mouvement.



« Les femmes de Pastef ont toujours joué un rôle de chevet ouvrier auprès d’Ousmane SONKO en travaillant à densifier la massification », a-t-elle rappelé en marge d'une déclaration.



« C'est pour cela que nous nous sommes rendues dans plusieurs régions, dans des zones lointaines et enclavées du pays pour porter la voix de la coalition Diomaye Président. Nous avons un excellent bilan », s'est-elle réjouie avant d'exprimer sa reconnaissance à son point focal à Ndar Mme Yacine SAMB.



Mme DIEYE a magnifié la détermination dont les leaders membres de la coalition ont fait montre à Saint-Louis au cours des activités mutuelle déroulées, en appelant à securiser le vote, le jour-j. La Mairesse de la Commune de Patte D'Oie plaide pour une meilleure considération de la femme dans la société et le repositionnement de son rôle dans le développement du Sénégal, en soutenant que ces exigences sont parfaitement prises en compte dans le projet que porte Bassirou Diomaye Diakhar FAYE. Des assurances renforcées par sa collègue Khadija Mahécor DIOUF qui a pris par à l'initiative.