Organisation du Hajj : un tournant historique pour les agences privées sénégalaises

Mardi 11 Novembre 2025

Les agences privées sénégalaises ont signé pour la première fois un contrat autonome d'organisation du hadj, ce lundi 10 novembre à Djeddah, à l'occasion du Forum international sur le hadj organisé par le Royaume d’Arabie Saoudite.
 

Cette signature marque un tournant historique : pour l’édition 2026, 3 200 pèlerins convoyés par des agences regroupées en cinq fédérations bénéficieront d’une gestion indépendante de toutes les étapes du pèlerinage à La Mecque.
 

Ce dispositif, offert par les autorités saoudiennes et validé par le gouvernement sénégalais, confère aux agences privées la responsabilité directe de la logistique du hajj : réservation des vols, hébergement, restauration, transport interne et encadrement religieux.
 

Cette initiative ouvre une nouvelle ère dans la décentralisation de l’organisation du Hajj au Sénégal, jusque-là dominée par la Délégation générale au pèlerinage.

 



