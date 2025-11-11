Organisation du Hajj : un tournant historique pour les agences privées sénégalaises

Les agences privées sénégalaises ont signé pour la première fois un contrat autonome d'organisation du hadj, ce lundi 10 novembre à Djeddah, à l'occasion du Forum international sur le hadj organisé par le Royaume d’Arabie Saoudite.





Cette signature marque un tournant historique : pour l’édition 2026, 3 200 pèlerins convoyés par des agences regroupées en cinq fédérations bénéficieront d’une gestion indépendante de toutes les étapes du pèlerinage à La Mecque.





Ce dispositif, offert par les autorités saoudiennes et validé par le gouvernement sénégalais, confère aux agences privées la responsabilité directe de la logistique du hajj : réservation des vols, hébergement, restauration, transport interne et encadrement religieux.





Cette initiative ouvre une nouvelle ère dans la décentralisation de l’organisation du Hajj au Sénégal, jusque-là dominée par la Délégation générale au pèlerinage.





