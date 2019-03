Ouest Foire : La Dic fait tomber 15 Nigérians

Un gang de 15 personnes Nigérians recourant à de faux profils Facebook, dont le parrain s’appelle Emuan Bright Odalo, vient d’être démantelée par la Division des investigations criminelles (Dic). La bande avait ses quartiers à Ouest Foire.



Un coup de filet qui entre, selon Libération qui donne la nouvelle, dans le cadre d’une rocambolesque affaire d’association de malfaiteurs, trafic d’êtres humains, faux et usage de faux et escroquerie en bande organisée via internet.



SENEWEB