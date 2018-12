Ousmane GUEYE, directeur de l’hôpital : « nous sommes victimes d’un acharnement » (vidéo)

Voici sa réaction …

Le directeur du centre hospitalier régional de Saint-Louis a fustigé lundi la « réactualisation » d’une vidéo datant de plus de huit mois relative à des manquements dans l’offre médicale dans sa structure « C’est un montage », a-t-il dit en suspectant une claire tentative de « créer la zizanie dans la tête de sénégalais ».« Nous sommes victimes d’un acharnement et d’une intoxication », a-t-il déclaré et soutenant que d’importants progrès ont été enregistrés depuis son arrivés en vue de relever le plateau technique. « Tous ces problèmes relatés sur la vidéo sont dépassés. L’hôpital est une parfaite dynamique », a laissé entendre M. GUEYE.Le directeur signale que « les partenaires sociaux et la direction sont en parfaite intelligence » et que la tentative de discorde souhaite par cette publication ne portera pas ses fruits. « C’est de la jalousie. Elle vise à annihiler les efforts que nous sommes en train de fournir », a-t-il déploré.