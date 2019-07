Ousmane SONKO : « Dans quelques jours, le Procureur convoquera une conférence de presse pour » classer le dossier Petro Tim

« Guy Marius SAGNA et beaucoup d’autres comme lui perturbent le sommeil des injustes. Ils les privent surtout d’une tranquille digestion des fruits de leurs rapines du bien collectif ».





C’est ce motif qui justifie l’incarcération du responsable du mouvement FRAPP/ France Dégage, selon Ousmane SONKO. Sur sa page facebook, ce dernier s’insurge contre cette arrestation et estime qu’on « est passé de l’absurde au ridicule ». Pour le leader de PASTEF, qui rappelle que Guy Marius SAGNA est aussi politique pour avoir été chargé de l’organisation du directoire de campagne de la coalition SONKO-Président et directeur de campagne de la coalition « Ndawi Askan Wi », ceux qui devraient être arrêtés sont aussi libres que l’air.





Mais, assure SONKO, « ils ne seront pas inquiétés, mieux, le procureur leur invente même des procédures spéciales (appel à témoins), dont l’aboutissement est connu : dans quelques jours, le procureur convoquera une conférence de presse pour dire que les informations recueillies ne suffisent pas pour justifier l’ouverture d’une procédure judiciaire à l’encontre des concernés, pris en flagrant délit d’enrichissement sur nos ressources et poursuivis depuis lors par la clameur publique ».



Selon le leader de PASTEF, « Ils ne seront pas inquiétés parce qu’étant président, frère du président, ami du président, membre du parti du président, … ».

« Guy Marius SAGNA n’est rien de tout ça, mais il est beaucoup mieux : un homme honnête, patriote et de conviction », écrit Ousmane SONKO.



WALFNET