Ousmane SONKO : "Ne vous laissez pas distraire par les diversions politiques ambiantes"

Chers concitoyen(ne)s ,

Militant(e)s et sympathisant(e)s,

Je vous annonce la poursuite des activités de terrain selon le programme suivant :

1. du 24 au 27 avril 2023, Ziguinchor et Bignona ;

2. du 29 avril au 7 mai 2023, Nemmeeku Tour à Tivaouane et à Thies;

3- le 7 mai 2023, étape surprise ;

4- le 12 mai 2023, manifestation nationale du F24.

Ne vous laissez pas distraire par les diversions politiques ambiantes.



ALLEZ VOUS INSCRIRE MASSIVEMENT. PLUS QU’UNE DIZAINE DE JOURS !