Ousmane SONKO condamné à 2 ans de prison ferme

Le juge de la chambre criminelle vient de rendre son verdict. Il a condamné Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme et une amende de 600.000 FCFA.



Pour rappel, suivant le réquisitoire du procureur en date du 23 mai dernier, la culpabilité d’Ousmane Sonko ne souffre d’aucun doute. Le maitre des poursuites Abdou Karim Diop a ainsi requis 10 ans de réclusion criminelle.



Et, à défaut de retenir le crime de viol, le magistrat a demandé au juge une requalification des faits en délit de corruption de jeunesse et de condamner l’accusé à 5 ans de prison. Ceci, a-t-il poursuivi, en sus d’un emprisonnement de 5 ans pour menaces de mort.



Il a aussi requis une peine de cinq ans de prison pour Ndèye Khady Ndiaye, propriétaire du salon Sweet Beauty où se seraient déroulés les faits présumés, pour les délits de complicité de viol, incitation à la débauche et diffusion d’images obscènes.