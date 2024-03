Le Leader de Pastef est attendu dans la capitale du nord ce mercredi dans la soirée pour une caravane qui s’annonce populaire. En effet, ses partisans et des militants de partis et mouvements alliés à la coalition « Diomaye Président » ont sonné la mobilisation pour réserver au chef de l’opposition, un accueil chaleureux. Ousmane SONKO prendra par la suite la direction de Podor et du Fouta.



