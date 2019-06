Ousmane SONKO : "l'affaire Petro-tim n'est que la partie visible de l'iceberg" (vidéo)

" La gravité du sujet et du moment impose d’en finir avec l’indignation sur les réseaux sociaux et autres débats télévisés ou de salon. Le reportage de BBC n’a fait que confirmer ce que des patriotes épris de justice ont toujours clamé haut et fort", indique Ousmane SONKO qui lance un appel à la mobilisation, ce matin. Le président PASTEF qui liste d'autres scandales sur des contrats pétroliers, signale que l'affaire Petro-tim n'est que la partie visible des deal qui jalonnent la Gouvernance de Macky SALL.



" Le temps est à l’action et c'est pourquoi je lance un appel à tous les sénégalais de quelque bord que ce soit, hommes, femmes, syndicalistes, guides religieux, politiques et apolitiques, mais surtout la jeunesse, à sortir soutenir ce mouvement citoyen pour un rassemblement pacifique ce vendredi 14 juin 2019 à 15h à la place de la Nation (ex Obélisque)", a-t-il dit.



