Ousmane SONKO, victime d’un complot international, selon Guy Marius Sagna

Guy Marius Sagna assure que le leader de Pastef «est victime d’un complot national et international». «L’objectif, assure le secrétaire administratif de Frapp, est de le liquider politiquement». Guy Marius Sagna poursuit : «Tous les sondages ont montré à Macky Sall et à la France que si rien n’est fait, Ousmane Sonko sera le cinquième Président du Sénégal. Ils se sont mobilisés pour s’attaquer au président Ousmane Sonko et Pastef, au maire Barthélémy Dias et à tous ceux qui ont décidé de dire non.»



L’activiste conclut : «En Afrique, la justice est au cœur des complots. Nous savons qu’il y a des juges intègres et dignes, mais la justice n’est pas indépendante. Elle est au cœur des complots politiques.»