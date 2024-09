Ousmane Sonko : ‘’Matam doit devenir un poumon économique’’

‘’Matam doit devenir un poumon économique grâce à une meilleure exploitation, une transformation locale du phosphate en engrais phosphatés pour améliorer les rendements agricoles mais aussi lutter contre l’exode rural des populations de la région’’, a dit M. Sonko, après avoir officiellement lancé la 4e édition de la Journée nationale ‘’Sétal Sunu Réew’’, au marché central de Matam.



‘’Pour nous, il est hors de question d’exporter le phosphate brute de Matam, un des meilleurs du Sénégal en termes de qualité et dans le monde. Notre option est de l’extraire, le transformer sur place, dans l’objectif de créer une chaîne de valeur allant de l’extraction, la production et la distribution d’engrais phosphatés’’, a-t-il fait valoir en présence des autorités administratives et locales de la région de Matam.



Il a expliqué que cette nouvelle option de l’Etat du Sénégal, dans la production du phosphate vise principalement à mettre un terme au monopole des multinationales étrangères sur notre phosphate comme par le passé.



‘’Nous voulons à travers cette chaîne de valeur, produire en grande quantité d’engrais phosphaté pour booster l’agriculture dans la région de Matam, au Fouta en particulier et dans toutes les régions du Sénégal’’, a-t-il expliqué, magnifiant le potentiel minier de cette région.



Par ailleurs, le Premier ministre a relevé que le gouvernement n’exclut pas d’exporter le surplus de phosphate brute pour bénéficier des devises étrangères.



Il a indiqué que dans la perspective de transformation locale du phosphate, une mission conduite par le ministre de l’Industrie séjourne en ce moment au Maroc, pour s’enquérir de l’expérience de ce pays dans la production d’engrais phosphatés.







Accompagné des ministres Cheikh Tidiane Dièye (Hydraulique et Assainissement), Khady Diène Gaye (Jeunesse) et d’Ibrahima Sy (Santé), le chef du gouvernement s’est rendu par la suite sur les berges du Fleuve Sénégal après avoir assisté à une démonstration de la Croix-Rouge sénégalaise sur les techniques de premiers secours.



Un peu plutôt le chef du gouvernement a pris part aux activités de nettoiement à la gare routière de Ourossogui avant de se rendre à Matam pour lancer officiellement les activités de la quatrième édition de la journée nationale ‘’Sétal Sunu Réew’’.



Organisée sous la thématique générale ‘’Engagement citoyen de la jeunesse pour un Sénégal propre’’, cette édition a été mise également à profit pour sensibiliser et former la jeunesse aux premiers secours, aux gestes utiles pour sauver des victimes d’accidents de la route, de noyades ou d’accidents vasculaires cérébraux.



A cette occasion une séance de démonstration des techniques de premiers secours a été faite à l’honneur du Premier ministre et de sa délégation par la Croix-Rouge sénégalaise.



La Journée nationale ‘’Sétal Sunu réw’’ est une initiative de mobilisation sociale lancée par le président de la République Bassirou Diomaye Faye depuis le mois de juin pour “amener les populations à participer à la prise en charge de la propreté et du cadre de vie dans leurs quartiers”.



Elle vise aussi à impliquer activement les communautés aux activités de développement locales et d’intérêt public en rapport avec les services de l’Etat.



Après son lancement à Thiaroye Gare à Dakar en juin, la journée nationale de ”Sétal Sunu réw” s’est déroulée à Saint louis le premier week-end du mois de juillet et à Touba au début du mois d’août



Dans le contexte d’hivernage, les trois premières éditions étaient axées sur la gestion et la prévention des inondations, ainsi que sur le reboisement.



APS