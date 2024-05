Ousmane Sonko : ”Rien ni personne ne peut déstabiliser le Sénégal”

Le Premier ministre Ousmane Sonko a déclaré, jeudi, que rien ni personne ne peut déstabiliser le Sénégal, assurant que l’Etat a la responsabilité de veiller à la quiétude des Sénégalais et à la sécurité de leurs biens.



‘’A ce peuple [sénégalais], je veux dire simplement qu’il peut dormir tranquille. Je veux rassurer ce peuple, qu’il n’y aura que la paix au Sénégal. Rien ni personne ne peut déstabiliser le Sénégal’’, a-t-il dit dans une déclaration diffusée sur la RTS, la télévision publique sénégalaise, en prélude de la journée de nettoiement prévue samedi.



‘’Ceux qui ont eu la responsabilité de gérer le pays pendant longtemps savent très bien vers quelle direction nous nous acheminons et ils savent très bien que les résultats ou les conclusions [de rapports de cours de contrôle] leur seront extrêmement défavorables’’, a ajouté M. Sonko.



Le chef du gouvernement a ainsi rassuré les Sénégalais quant à la responsabilité de l’Etat de veiller sur leur quiétude et la sécurité de leurs biens.



‘’Je veux également rassurer ce peuple qu’il peut dormir tranquille, car il n’y aura aucune forme de troubles. Et nous prendrons toutes nos responsabilités’’ en cas d’‘’agitation’’, a-t-il prévenu.



Dans sa déclaration, M. Sonko est revenu sur les deux premiers mois du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a la tête du pays et du gouvernement qu’il dirige.



‘’Bientôt deux mois après la mise en place du nouveau gouvernement (…) sous la houlette de son excellence M. le président Bassirou Diomaye Faye, nous avons tenté de donner forme à ce projet qui nous est cher et qui est cher à toute l’Afrique. Le bilan est extrêmement satisfaisant’’, s’est-il réjoui, évoquant l’option ‘’souverainiste’’ du nouveau régime.



Pour le chef du gouvernement, cette ‘’rupture systémique’’ passe par une gestion optimale des ressources publiques et la ‘’reddition des domptes’’.



‘’Nous avons pris un engagement vis-à-vis du peuple sénégalais, engagement de mettre un terme à la prévarication, au détournement de deniers publics, aux surfacturations des marchés, à la corruption”’, a-t-il rappelé.



‘’Nous y avons travaillé fermement et dans les jours à venir, le peuple sera informé des résultats’’, a notamment dit M. Sonko, pour qui le développement économique du Sénégal passe par la bonne gouvernance des ressources naturelles.



‘’Nous avons œuvré inlassablement à identifier et entamer les discussions qu’il faut pour rapatrier ou faire revenir dans l’escarcelle du Sénégal tout ce qui nous appartient en termes de ressources naturelles, particulièrement de droits sur ces ressources naturelles’’, a fait savoir le Premier ministre.



Ousmane Sonko a fait cette déclaration en perspective de la préparation de la Journée nationale de Set-setal (nettoiement et assainissement, en wolof) décrétée par le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, et prévue samedi.



APS