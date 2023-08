Ousmane Sonko a repris connaissance

L’opposant politique Ousmane Sonko, qui avait été admis à l’hôpital le 6 août en raison de son état de santé critique, a repris conscience après avoir été placé en coma dans la nuit du 16 au 17 août. La nouvelle a été confirmée à RFI par son avocat, maître Ciré Clédor Ly, qui a rendu visite à l’intéressé accompagné de son médecin personnel. Bien que faible et sous perfusion, Ousmane Sonko envisage de reprendre sa grève de la faim pour demander sa libération.



L’opposant est toujours hospitalisé à l’hôpital principal de Dakar, où il refuse de se nourrir ou de recevoir des soins médicaux. Son état de santé s’est aggravé, nécessitant son transfert en réanimation en raison d’un malaise aigu. Depuis son arrestation le 31 juillet, Ousmane Sonko est en grève de la faim pour protester contre ce qu’il qualifie de “régime dictatorial” du président Macky Sall.



Ousmane Sonko fait face à sept chefs d’accusation, dont celui d’appel à l’insurrection et d’atteinte à la sûreté de l’État. Ses condamnations récentes pour diffamation et corruption de la jeunesse pourraient remettre en question son éligibilité à l’élection présidentielle prévue en février 2024. La question de sa radiation des listes électorales est en débat, alors que le parti de Sonko, les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef), a été dissous suite à son arrestation en août.



En solidarité avec Ousmane Sonko, d’autres détenus membres du Pastef observent également une grève de la faim.



La situation continue d’attirer l’attention et suscite des débats sur les enjeux politiques de la prochaine présidentielle dans le pays.