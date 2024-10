Ousmane Sonko aux jeunes de Mbour : « Nous ne vous laisserons pas prendre des pirogues pour quitter ce pays »

Ousmane Sonko a démenti ceux qui affirment que leur gouvernement n’a rien réalisé depuis son accession à la souveraineté nationale. Devant les militants et sympathisants présents à Mbour, le porte-étendard de Pastef a énuméré les actions menées par les autorités dans le secteur de la pêche durant les six premiers mois.



Selon lui, le gouvernement a distribué 1 875 moteurs hors-bord et 600 gilets de sauvetage. S’ajoutent à cela la réhabilitation du quai de pêche de Joal, la mise en place d’un site de transformation des produits halieutiques et la construction du siège du Conseil local des pêches. Il a également souligné le programme de renforcement des capacités des pêcheurs et des mareyeurs. Revenant sur les accords de pêche, Ousmane Sonko a réitéré l’engagement de l’État à les renégocier pour que les populations en bénéficient.

"Nous allons développer ensemble ce pays"

Ousmane Sonko ne pouvait pas aborder son meeting à Mbour sans évoquer l’émigration clandestine, qui a causé de nombreux drames dans cette région. En septembre dernier, une pirogue transportant des candidats à l’émigration clandestine a chaviré, entraînant plusieurs morts et disparus.



« Ce sont les jeunes qui construisent un pays. Le Sénégal est un bon pays, mais il a été détruit par ceux qui nous ont dirigés.



Aujourd’hui, vous avez confié le pays à des personnes compétentes, intègres et dignes. Vous n’avez donc pas le droit de fuir. Ce n’est pas du courage. Restez ici avec nous, car nous pouvons développer ce pays en peu de temps », a promis Ousmane Sonko, rappelant que l’Europe n’est plus l’Eldorado et que le Sénégal regorge de ressources qui, si elles sont bien gérées, profiteront à tous.



« Nous ne vous laisserons pas prendre des pirogues pour quitter ce pays. Restez ici et vous réussirez. Vous avez les dirigeants que vous attendiez ; soutenez-nous, et nous allons développer ensemble le Sénégal, malgré ceux qui ont dilapidé ses ressources », a-t-il conclu.



