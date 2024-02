Ousmane Sonko bientôt libre

Le leader de l'ancien parti Pastef va bientôt retrouver et la liberté et son parti. Selon des sources dignes de foi, le Président Sall devrait acter ce nouveau pas vers l'apaisement, lors de la réunion du Conseil des ministres de ce mercredi. Un projet de Loi d'amnistie générale tel que demandé et préparé par le ministre de la Justice lors du dernier conseil sera soumis aux députés dans les plus brefs délais.