Ousmane Tanor Dieng : Un an déjà !

Ce 15 Juillet marque le premier anniversaire du décès d’Ousmane Tanor Dieng. Ancien Premier secrétaire et membre historique du Parti socialiste, Président du Haut conseil des collectivités locales et territoriales, maire de Ngueniène, Ousmane Tanor Dieng a marqué son passage dans les hautes sphères de l’Etat par sa discrétion, son calme, sa rigueur que ses camarades et adversaires retiennent de l’homme. Le PS tient à célébrer l’anniversaire de leur mentor pour continuer à faire vivre son héritage.