PANEL DE LA COJER DE SAINT-LOUIS : la jeunesse invitée à s’approprier des « importantes opportunités » du PSE (vidéo)

Dans l’optique de vulgariser la vision stratégique déclinée à travers le Sénégal Émergent (PSE) en terme d’emploi, la convergence des jeunes républicaines (COJER) a initié, samedi, un panel sur thème « PSE Jeunesse 2035 : En jeux et Opportunités ». Des responsables nationaux de l’Alliance pour la République (APR), des directeurs d’agences gouvernementales et des représentants d’organisation de la jeunesse ont pris part à ces échanges présidés par le ministre de la Jeunesse Néné Fatoumata TALL. Plusieurs thématiques relatives à l’insertion ont été abordées au cours d’exposés interactifs.



Mansour FAYE, le maire de Saint-Louis, a salué l’initiative de sa jeunesse en indiquant qu’elle permettra « d’éveiller les consciences » de cette frange de la population. Elle « permettra à la jeunesse de s’imprégner des actions du président Macky SALL en leur faveur » et de « tourner le dos à ceux qui les mènent vers la dérision ».



« On ne peut pas réfuter la réalité », a-t-il dit en évoquant des acquis considérables enregistrés avec le lancement de la seconde phase du PSE.



À l’appel du ministre du développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale de sensibiliser leurs pairs, les membres du COJER de Saint-Louis se disent engagés. « Devant la calomnie et les faux procès, nous préférons répondre par la réflexion », note Hady BA, le secrétaire général. « Le président Macky SALL nous invite à la discipline et au travail. C’est cela notre viatique », dira-t-il. Cet engagement a été salué par le coordonnateur national de COJER. Moussa SOW, satisfait de l’organisation, exhorte la jeunesse républicaine des autres régions à s’inspirer de la démarche de leurs camarades de la capitale du nord.



Suivez leurs réactions …