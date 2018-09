PARRAINAGE : Babacar GAYE promet 15.000 signatures pour le président Macky SALL dans la Langue de Barbarie (vidéo)

Parrain de la finale du tournoi de Football des jeunes pêcheurs organisé par l’association « Degg Diamm », le responsable de l’Alliance pour la République (APR) a magnifié, samedi, l’esprit de fair-play dont les deux équipes ont fait montre. « C’est une belle communion. La finale fut très belle », a-t-il dit avant d'inviter les organisateurs à la délocaliser au stade Mawade WADE, l’année prochaine.



Engagé dans le combat pour la réélection du président Macky SALL en 2019, à côté de son leader le ministre Mary Teuw NIANE, M. GAYE renseigne que le parrainage de candidat de Bebbo Bokk Yakaar(BBY), est garanti dans cette zone.



« Nous assurons 15.000 signatures au Président de la République dans la Langue de Barbarie », a-t-il dit en marge de ce match qui boucle une rude campagne pour les jeunes pêcheurs. « Ce taux repose sur les résultats obtenus lors des derniers scrutins. Aussi, énormément de jeunes, de femmes et d’adultes ont rejoint le camp présidentiel, entre temps, sur la base des importantes réalisations faites par le chef de l’État dans le secteur », a-t-il ajouté.



Interrogé sur les perspectives politiques à Guet-Ndar, M. GAYE renseigne « nous n’avons pas quitté le terrain ». « Nous avions perdu quelques poches dans ce quartier et nous travaillons à basculer la tendance pour qu’elles soient du côté de BBY », a-t-il conclu. Les dirigeants de« Degg Diamm » ont salué le soutien de leur parrain pour la réussite du tournoi en faisant le serment de le suivre dans sa dynamique politique.



>>> Suivez les réactions du représentants des jeunes et de Babacar GAYE …